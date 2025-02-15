Зеленський заявив, що спілкувався із Трампом щодо окупованої ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський заявив, що нещодавно спілкувався зі своїм візаві Дональдом Трампом та його командою щодо ядерної енергетики та окуповану Росією Запорізьку АЕС.

Про це він сказав під час свого виступу на Мюнхенській конференції у суботу, 15 лютого, пише "Європейська правда".

Президент заявив, що нещодавно він говорив з Трампом та його командою про ядерну енергетику та найбільшу в Європі атомну електростанцію – "нашу Запорізьку АЕС, яка зараз окупована Росією".

"І Росія відреагувала, відправивши безпілотник, щоб вдарити по чорнобильському саркофагу, в якому зберігається радіоактивний пил та уламки", – сказав він.

Зеленський зазначив, що у 2025 році країна, "яка навіть не була запрошена, все ж таки заявила про свою присутність".

"У ніч перед Мюнхеном російський ударний безпілотник завдав удару по саркофагу, що накриває зруйнований четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції", – заявив він.

За його словами, це був модифікований "шахед" – російський безпілотник, технологію якого Іран передав Росії, боєголовка якого несла щонайменше 50 кг вибухівки.

"Країна, яка здійснює такі атаки, не хоче миру. Вона не готується до діалогу", – наголосив він.

На тлі удару Росії по ЧАЕС очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав максимізувати військову допомогу Україні. А глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас назвала російську атаку безрозсудною.

У грудні у США засудили удар російського безпілотника по автомобілю Міжнародного агентства з атомної енергії поблизу Запорізької атомної електростанції.

Тсахкна заявив, що загроза аварії на Запорізькій АЕС буде суворою реальністю, доки Україна не відновить контроль над нею і свою територіальну цілісність.