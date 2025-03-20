Лідери ЄС шкодують через зрив перемирʼя в Газі

Європейська рада на засіданні 20 березня закликала Ізраїль і угруповання ХАМАС повернутись до угоди про перемирʼя і висловила жаль через відновлення бойових дій у секторі Гази.

Про це йдеться у висновках Ради, з якими ознайомилась "Європейська правда".

За підсумками зустрічі в Брюсселі лідери ЄС висловили "жаль щодо порушення режиму припинення вогню в Газі, що призвело до великої кількості жертв серед цивільного населення".

Там також висловили жаль через відмову ХАМАС передати решту заручників, яких вони захопили під час нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року.

"Європейська рада закликає до негайного повернення до повного виконання угоди про припинення вогню та звільнення заручників", – ідеться у висновках саміту.

Лідери також нагадали про важливість "безперешкодного доступу і сталого розподілу гуманітарної допомоги в Газі і на всій її території", які мають "бути відновлені негайно".

Ізраїль відновив удари по Газі у вівторок, порушивши відносне перемирʼя, яке панувало на території з моменту припинення вогню 19 січня.

Влада в Газі заявила про нібито понад 500 загиблих у результаті ударів. Тим часом ХАМАС заявив, що обстріляв ракетами Тель-Авів у відповідь на ізраїльські удари.

Раніше повідомляли, що США вели прямі переговори з ХАМАС у Катарі, намагаючись домогтися звільнення американських заручників і обговорити можливі шляхи завершення війни.