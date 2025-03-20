Лидеры ЕС сожалеют из-за срыва перемирия в Газе

Европейский совет на заседании 20 марта призвал Израиль и группировку ХАМАС вернуться к соглашению о перемирии и выразил сожаление из-за возобновления боевых действий в секторе Газа.

Об этом говорится в выводах Совета, с которыми ознакомилась "Европейская правда".

По итогам встречи в Брюсселе лидеры ЕС выразили "сожаление по поводу нарушения режима прекращения огня в Газе, что привело к большому количеству жертв среди гражданского населения".

Там также выразили сожаление из-за отказа ХАМАС передать остальных заложников, которых они захватили во время нападения на Израиль в октябре 2023 года.

"Европейский совет призывает к немедленному возвращению к полному выполнению соглашения о прекращении огня и освобождению заложников", – говорится в выводах саммита.

Лидеры также напомнили о важности "беспрепятственного доступа и устойчивого распределения гуманитарной помощи в Газе и на всей ее территории", которые должны "быть восстановлены немедленно".

Израиль возобновил удары по Газе во вторник, нарушив относительное перемирие, которое царило на территории с момента прекращения огня 19 января.

Власти в Газе заявили о якобы более 500 погибших в результате ударов. Тем временем ХАМАС заявил, что обстрелял ракетами Тель-Авив в ответ на израильские удары.

Ранее сообщалось, что США вели прямые переговоры с ХАМАС в Катаре, пытаясь добиться освобождения американских заложников и обсудить возможные пути завершения войны.