Тисячі людей зібралися біля будівлі мерії Стамбула другий вечір поспіль, протестучи проти арешту опозиційного мера міста Екрема Імамоглу, ключового суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Імамоглу був заарештований у середу в рамках розслідування ймовірної корупції та зв'язків із тероризмом.

Затримання популярного лідера опозиції спричинило протести в Стамбулі та інших містах, незважаючи на чотириденну заборону на проведення демонстрацій у місті та перекриття доріг.

AP

AP

Це також спричинило потрясіння на турецькому фінансовому ринку.

У четвер студенти університетів у Стамбулі та столиці Туреччини Анкарі провели переважно мирні демонстрації на знак протесту проти затримання Імамоглу.

Протести проходили під посиленою присутністю поліції.

Біля стамбульської мерії поліція заблокувала групу молодих людей, які намагалися прорвати барикаду, щоб пройти до центральної площі міста Таксім.

Імамоглу був затриманий у зв'язку з корупційними звинуваченнями. Перед затриманням Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, що завадить йому брати участь у президентських виборах.

Після цього у Туреччині спалахнули масові протести, а влада повідомила, що в країні затримали 37 осіб, звинувачених у "провокаційних" постах на підтримку Імамоглу.

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