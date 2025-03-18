Головному супернику Ердогана завадили балотуватись у президенти Туреччини

Стамбульський університет анулював диплом головного політичного суперника президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана – мера Стамбула Екрема Імамоглу, що завадить йому брати участь у президентських виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

У Стамбульському університеті у вівторок заявили, що у 1990 році 38 студентів було незаконно переведено на англомовну програму його факультету менеджменту.

У результаті дипломи й наукові ступені 28 з них, включно з Імамоглу, були анульовані через "явні помилки".

Заяві університету передувало розслідування ймовірної підробки офіційних документів, пов'язаних з університетським дипломом мера Стамбула.

Без університетської освіти Імамоглу, представник головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP) Туреччини, не може балотуватися на посаду президента за законом.

Він уже назвав рішення Стамбульського університету незаконним і пообіцяв оскаржити його в суді.

Екрема Імамоглу вже давно вважають головним суперником Ердогана на майбутніх президентських виборах у Туреччині, які згідно з конституцією, мають відбутись до 2028 року.

Водночас проти Імамоглу порушили кілька кримінальних справ.