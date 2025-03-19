У Туреччині затримали опозиційного мера Стамбула, який є головним суперником Ердогана
У Туреччині затримали мера Стамбула Екрема Імамоглу, який є головним політичним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Як зазначено, поліція затримала Імамоглу після обшуку в його будинку.
За даними місцевих ЗМІ, обшуки пов'язані з розслідуванням корупції.
Імамоглу "був затриманий, і зараз він перебуває у поліцейському відділку", – сказав помічник мера на умовах анонімності.
Як повідомляє BBC з посиланням на прокуратуру Стамбула, понад 100 осіб, зокрема, й Імамоглу, були затримані за різні правопорушення. Ордери на арешт були видані у зв'язку з корупційними звинуваченнями.
Підозрюваних, включаючи Імамоглу, звинувачують у "злочинній організації, здирництві, хабарництві, шахрайстві та махінаціях на тендерах".
Прокуратура називає Імамоглу "підозрюваним, який є лідером злочинної організації".
Напередодні стало відомо, що Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, що завадить йому брати участь у президентських виборах.
Екрема Імамоглу вже давно вважають головним суперником Ердогана на майбутніх президентських виборах у Туреччині, які згідно з конституцією, мають відбутись до 2028 року.
Водночас проти Імамоглу порушили кілька кримінальних справ.