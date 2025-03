У Туреччині пройшли масові протести на підтримку затриманого суперника Ердогана

У Туреччині спалахнули масові протести після того, як влада затримала опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Про це із посиланням на Euronews та BBC пише "Європейська правда".

Влада перекрила дороги у Стамублі і ввела чотириденну заборону на проведення демонстрацій, щоб запобігти протестам після арешту Імамоглу. Однак протестувальники все одно вийшли на вулиці, а також влаштували акції в університетських кампусах і на станціях метро.

Один з протестувальників назвав арешт "незаконним" і "безпідставним".

"Це не демократія. Це імітація демократії. Люди не заслуговують на це. Ми, звичайно, засмучені", – сказав він.

Тисячі людей мітингували на морозі перед будівлею мерії, вигукуючи: "Ердоган диктатор!" та "Імамоглу, ти не один!".

The video shows a massive protest in Istanbul turkey condiming the arrest of the Turkish opposition leader. #Erdogan #Ankara #Istanbul #Turkey pic.twitter.com/eQpzaQ6dLt – Journalist Steven Sahiounie (@StevenSahiouni) March 19, 2025

Як пише BBC, надходили повідомлення про сутички між протестувальниками і поліцією в найбільшому місті Туреччини.

Багато вулиць у Стамбулі також перекрили для руху транспорту, а деякі лінії метро також скасували свої рейси.

Британська організація Netblocks, що займається моніторингом інтернету, заявила, що Туреччина суворо обмежила доступ до таких соціальних мереж, як X, YouTube, Instagram і TikTok.

Імамоглу був затриманий у зв'язку з корупційними звинуваченнями. Перед затриманням Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, що завадить йому брати участь у президентських виборах.

Екрема Імамоглу вже давно вважають головним суперником Ердогана на майбутніх президентських виборах у Туреччині, які, згідно з конституцією, мають відбутись до 2028 року.

Водночас проти Імамоглу порушили кілька кримінальних справ.