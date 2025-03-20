Тысячи людей собрались у здания мэрии Стамбула второй вечер подряд, протестуя против ареста оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу, ключевого соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Имамоглу был арестован в среду в рамках расследования возможной коррупции и связей с терроризмом.

Задержание популярного лидера оппозиции вызвало протесты в Стамбуле и других городах, несмотря на четырехдневный запрет на проведение демонстраций в городе и перекрытие дорог.

AP

AP

Это также вызвало потрясения на турецком финансовом рынке.

В четверг студенты университетов в Стамбуле и столице Турции Анкаре провели преимущественно мирные демонстрации в знак протеста против задержания Имамоглу.

Протесты проходили под усиленным присутствием полиции.

Возле стамбульской мэрии полиция заблокировала группу молодых людей, которые пытались прорвать баррикаду, чтобы пройти к центральной площади города Таксим.

Имамоглу был задержан в связи с коррупционными обвинениями. Перед задержанием Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что помешает ему участвовать в президентских выборах.

После этого в Турции вспыхнули массовые протесты, а власти сообщили, что в стране задержали 37 человек, обвиняемых в "провокационных" постах в поддержку Имамоглу.

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