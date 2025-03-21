Маск пригрозил сотрудникам Пентагона из-за слива СМИ по Китаю

Советник Дональда Трампа Илон Маск открыто пригрозил сотрудникам Пентагона, которые могли допустить утечку информации о том, что технологический миллиардер должен был получить брифинг о потенциальной войне США с Китаем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В статье, опубликованной New York Times в четверг вечером по американскому времени, говорится о том, что, по словам анонимных американских чиновников, Пентагон планировал в пятницу проинформировать Маска о плане американских военных на случай любой войны, которая может вспыхнуть с Китаем.

После обнародования информации запланированную встречу подтвердили представители Пентагона и президент Трамп – но оба отрицали, что на заседании будут обсуждаться военные планы в отношении Китая.

"Китай даже не будет упоминаться или обсуждаться", – написал Трамп в посте на своей социальной платформе Truth Social. "Как позорно, что дискредитированные СМИ могут придумывать такую ложь. В любом случае, эта история абсолютно неправдива!!!" – заявил он.

Комментарии Трампа затем перепостил на X Маск, который назвал New York Times "чистой пропагандой" и пригрозил, заявив, что "с нетерпением ждет судебного преследования тех в Пентагоне, кто сливает злонамеренно ложную информацию в NYT".

"Они будут найдены", – предупредил технологический миллиардер.

В сообщении The New York Times, которое разозлило Белый дом, подчеркивается, что такой брифинг Пентагона расширит и без того широкую роль Маска и подсветит вопрос о потенциальном конфликте интересов, поскольку Маск проникает глубоко в федеральную бюрократию, продолжая управлять своими компаниями, такими как SpaceX, крупным государственным подрядчиком.

Как сообщалось, в опрошенных восьми странах Европы почти 8 из 10 респондентов считают, что советнику Трампа Илону Маску нельзя доверять, а почти половина респондентов в Бельгии, Дании и Франции утверждают, что европейцы должны бойкотировать электромобили Tesla.

Напомним, американский сенатор-демократ от штата Аризона Марк Келли решил отказаться от автомобиля Tesla Model S после публичной перепалки с Маском.