Президент Чехії розповів, що ледь не потрапив під атаку РФ в Одесі

Президент Чехії Петр Павел, який напередодні перебував в Одесі, яку РФ масовано атакувала ударними дронами, розповів, що виїхав з міста за 20 хвилин до перших вибухів.

Про це він сказав під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда".

За словами чеського президента, це було збігом, оскільки час візиту був регламентованим.

"Ми виїхали з Одеси поїздом за 20 хвилин до першого вибуху…Який висновок можна зробити? Справді, потрібно бути циніком, щоб декларувати бажання вести переговори про мир або перемир’я і водночас здійснювати таку масштабну атаку по цивільній інфраструктурі", – зазначив Певел.

За його словами, зважаючи на такі атаки, "дуже важко мати справу з такою стороною".

"Тому ми маємо вказувати на ці дії, щоб показати, як Росія ставиться до мирних переговорів. І ми маємо бути обережними з цим", – резюмував він.

Як відомо, Павел відвідав Одесу у день, коли війська Росії масовано атакували місто дронами.

Згодом він сказав, що проведення таких масштабних атак у той момент, коли розпочинаються переговори про припинення вогню і можливу мирну угоду, не свідчить про те, що російська сторона серйозно на це налаштована.

Раніше посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова засудила російські удари і заявила, що це свідчить про те, як виглядає мир, обіцяний Кремлем.