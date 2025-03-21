Президент Чехии рассказал, что едва не попал под атаку РФ в Одессе

Президент Чехии Петр Павел, который накануне находился в Одессе, которую РФ массированно атаковала ударными дронами, рассказал, что выехал из города за 20 минут до первых взрывов.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда".

По словам чешского президента, это было совпадением, поскольку время визита было регламентированным.

"Мы выехали из Одессы поездом за 20 минут до первого взрыва ... Какой вывод можно сделать? Действительно, нужно быть циником, чтобы декларировать желание вести переговоры о мире или перемирии и одновременно осуществлять такую масштабную атаку по гражданской инфраструктуре", – отметил Певел.

По его словам, учитывая такие атаки, "очень трудно иметь дело с такой стороной".

"Поэтому мы должны указывать на эти действия, чтобы показать, как Россия относится к мирным переговорам. И мы должны быть осторожными с этим", – резюмировал он.

Как известно, Павел посетил Одессу в день, когда войска России массированно атаковали город дронами.

Впоследствии он сказал, что проведение таких масштабных атак в тот момент, когда начинаются переговоры о прекращении огня и возможном мирном соглашении, не свидетельствует о том, что российская сторона серьезно на это настроена.

Ранее посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова осудила российские удары и заявила, что это свидетельствует о том, как выглядит мир, обещанный Кремлем.