Президент Чехії прокоментував масовану атаку РФ на Одесу, де перебував з візитом

Президент Чехії Петр Павел прокоментував масовану атаку російських дронів, зокрема на Одесу, де він напередодні перебував з візитом.

Його заяву наводить Radio Prague International, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив чеський президент, проведення таких масштабних атак у той момент, коли розпочинаються переговори про припинення вогню і можливу мирну угоду, не свідчить про те, що російська сторона серйозно на це налаштована.

Павел розповів, що отримав поки що тільки попередні дані, згідно з якими це була найбільша атака на Одесу, і використовувалася "дещо інша тактика повітряного удару".

За його словами, ймовірно, потрібно суттєво збільшити тиск на РФ, щоб вона змінила свій підхід до мирних переговорів.

"Судячи з того, що ми можемо бачити і чути, поки що не схоже, що російська сторона має намір укладати якесь перемир'я. Мабуть, буде потрібно застосувати той тиск, про який говорив американський президент (Дональд Трамп), і який має бути досить відчутним для Росії, щоб вона відреагувала", – наголосив Павел.

Як відомо, Павел відвідав Одесу у день, коли війська Росії масовано атакували місто дронами.

Раніше посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова засудила російські удари і заявила, що це свідчить про те, як виглядає мир, обіцяний Кремлем.