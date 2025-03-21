В США отрицают, что выслали французского ученого из-за критики Трампа

Министерство национальной безопасности США опровергло заявления о том, что французскому исследователю на прошлой неделе отказали во въезде из-за его политических взглядов.

Об этом ведомство сообщило в комментарии агентству AFP, пишет "Европейская правда".

Министр высшего образования и исследований Франции Филипп Батист в среду заявил, что французскому исследователю не разрешили въехать в США, где он планировал принять участие в научной конференции в Техасе.

"Эта мера, очевидно, была принята американскими властями, поскольку телефон этого исследователя содержал обмен сообщениями с коллегами и друзьями, в которых он выражал личное мнение об исследовательской политике администрации Трампа", – сказал Батист.

Но представитель Министерства внутренней безопасности США в заявлении для AFP назвал утверждение французской стороны "откровенно ложным".

"Французский исследователь, о котором идет речь, владел конфиденциальной информацией на своем электронном устройстве из Лос-Аламосской национальной лаборатории – в нарушение соглашения о неразглашении, – которую, как он признался, получил без разрешения и пытался скрыть", – говорится в комментарии.

Лос-Аламосская национальная лаборатория была основана Робертом Оппенгеймером во время Второй мировой войны для разработки атомной бомбы и до сих пор проводит исследования в области ядерного оружия.

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