Німців попередили, що у США їх можуть затримати й депортувати

Міністерство закордонних справ Німеччини в оновлених рекомендаціях щодо подорожей до Сполучених Штатів попереджає про посилений ризик депортацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

На сайті німецького МЗС вказано, що "попередні судимості в США, неправдива інформація про мету перебування або навіть незначне перевищення терміну перебування під час подорожі можуть призвести до арешту, затримання і депортації при в'їзді або виїзді".

Речник міністерства пояснив, що оновлені рекомендації стали наслідком "інцидентів минулого тижня, пов'язаних з німецькими громадянами, які подорожували до США".

Нещодавно стало відомо про кілька випадків, коли німці були затримані під час подорожі до США і тепер очікують на депортацію.

"Остаточне рішення про те, чи може людина в'їхати до США, ухвалює прикордонна служба США. Але в цьому немає нічого дивного, те ж саме відбувається і в Німеччині", – додав речник.

Посилення заходів на кордонах США за нового президента Дональда Трампа має на меті стримати нелегальну імміграцію в країну.

На початку березня, нагадаємо, американський президент Дональд Трамп підтвердив дискусії щодо збереження тимчасового права на перебування у США українців, які виїхали за кордон у зв’язку з війною.