В Австрії арештували 15 людей через кампанію ненависті проти ЛГБТ

Австрійська поліція арештувала 15 людей у межах розслідування хвилі злочинів на ґрунті ненависті, спрямованих проти представників ЛГБТ-спільноти.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

У межах слідчих дій у п'ятницю понад 400 поліцейських і кримінальних слідчих Аввстрії провели рейди в 23 місцях у семи австрійських провінціях.

Під час обшуків поліцейські знайшли зброю та нацистські пам'ятні речі.

Затримані – 12 чоловіків і три жінки – звинувачуються у створенні фейкових акаунтів на платформах знайомств, щоб виманити ЛГБТ-людей, яких вони хибно звинувачували в педофілії.

Серед підозрюваних – 11 австрійців, громадянин Німеччини, хорват, румун і словак віком від 14 до 26 років.

Представник слідства Майкл Лонеггер заявив, що жертвами нападів стали щонайменше 17 людей. Їх заманювали у віддалені місця, де на них нападали люди у масках. Це знімали на відео, яке викладали в інтернет.

За словами Лонеггера, кількість жертв, імовірно, набагато більша, ніж повідомляється.

У 2023 році поліції Австрії вдалося запобігти нападу на учасників ЛГБТ-прайду, який відбувся у Відні.

Минулого року чеська поліція затримала неповнолітнього громадянина у зв'язку з підготовкою теракту на найбільшому публічному заході для ЛГБТ+ спільноти в Словаччині.