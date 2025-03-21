В Австрии арестовали 15 человек из-за кампании ненависти против ЛГБТ

Австрийская полиция арестовала 15 человек в рамках расследования волны преступлений на почве ненависти, направленных против представителей ЛГБТ-сообщества.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В рамках следственных действий в пятницу более 400 полицейских и уголовных следователей Аввстрии провели рейды в 23 местах в семи австрийских провинциях.

Во время обысков полицейские нашли оружие и нацистские памятные вещи.

Задержанные – 12 мужчин и три женщины – обвиняются в создании фейковых аккаунтов на платформах знакомств, чтобы выманить ЛГБТ-людей, которых они ложно обвиняли в педофилии.

Среди подозреваемых – 11 австрийцев, гражданин Германии, хорват, румын и словак в возрасте от 14 до 26 лет.

Представитель следствия Майкл Лонеггер заявил, что жертвами нападений стали по меньшей мере 17 человек. Их заманивали в отдаленные места, где на них нападали люди в масках. Это снимали на видео, которое выкладывали в интернет.

По словам Лонеггера, количество жертв, вероятно, гораздо больше, чем сообщается.

В 2023 году полиции Австрии удалось предотвратить нападение на участников ЛГБТ-прайда, который состоялся в Вене.

В прошлом году чешская полиция задержала несовершеннолетнего гражданина в связи с подготовкой теракта на крупнейшем публичном мероприятии для ЛГБТ+ сообщества в Словакии.