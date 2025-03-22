Мер Стамбула відкинув висунуті проти нього обвинувачення

Мер Стамбула Екрем Імамоглу, який був заарештований за звинуваченнями у пособництві тероризму, а також за хабарництво, вимагання і шахрайство, заперечує висунуті проти нього обвинувачення.

Про це пише Haber Global, передає "Європейська правда".

Імамоглу відкинув висунуті проти нього звинувачення та заявив, що не скоїв жодного злочину.

"Я рішуче відкидаю звинувачення. Розслідування спрямоване на наклеп і фабрикування злочинів, і в розслідуванні немає логічного, правового чи переконливого аспекту", – написав він у своїй 120-ти сторінковій заяві.

Він запевнив, що буде захищати себе, добиватися дотримання його законних прав та справедливого покарання тих, хто висунув проти нього звинувачення.

Окрім цього, мер Стамбула заявив про політичні переслідування проти нього.

"Насправді єдина причина, чому я тут, – це модель політичного втручання та боротьби, яка була розпочата проти мене. Наразі я стикаюся з певною формою втручання з боку членів уряду, які не поважають волю народу", – додав Імамоглу.

Імамоглу був затриманий у зв'язку з корупційними звинуваченнями. Перед затриманням Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, що завадить йому брати участь у президентських виборах.

21 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував затримання Імамоглу та заявив, що уряд не витрачатиме час на "шоу" опозиції.

Того ж дня у Стамбулі тисячі людей вийшли до мерії міста на акцію протесту проти затримання опозиційного мера.

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