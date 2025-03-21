Ердоган про затримання мера Стамбула: "Не маємо часу на шоу опозиції"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу та заявиви, що уряд не витрачатиме час на "шоу" опозиції.

Про це він заявив під час зустрічі з колишніми членами парламенту від своєї партії, повідомляє TКT HABER, пише "Європейська правда".

Ердоган заявив, що опозиція намагається створити "політичні маніпуляції" та акцентував – уряд не витрачатиме час на такі питання.

"Ми не маємо часу на шоу опозиції. Вони намагаються представити внутрішні чвари або боротьбу із законом як проблему всієї країни. Їхні амбіції буквально захопили їхній розум", – сказав турецький президент.

Ердоган впевнений, що опозиційна Народно-республіканська партія (CHP) та її представники не можуть відповісти на звинувачення у корупції та фальсифікаціях, які висуваються судовими органами.

"Якщо вони кажуть, що диплом був отриманий за процедурою або що в муніципалітеті немає корупції, це можна обговорити на експертному рівні. Але вони цього не роблять, бо не можуть", – зазначив він.

Також Ердоган підкреслив, що уряд зосереджений на своїй роботі та стратегічних цілях, а не на опозиційних розвагах.

"Ні ми як партія, ні ми самі не маємо права витрачати час на опозиційні ргозваги. Ми просто займаємося своїми справами та концентруємось на своїх цілях", – додав він.

Імамоглу був затриманий у зв'язку з корупційними звинуваченнями. Перед затриманням Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, що завадить йому брати участь у президентських виборах.

Після цього у Туреччині спалахнули масові протести, а влада повідомила, що в країні затримали 37 осіб, звинувачених у "провокаційних" постах на підтримку Імамоглу.

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