У Стамбулі тисячі людей третій день поспіль протестують через затримання опозиційного мера

У турецькому Стамбулі тисячі людей вийшли до мерії міста на акцію протесту проти затримання опозиційного мера Екрема Імамоглу – головного суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Багато хто розглядає арешт Імамоглу як політично вмотивовану спробу усунути опозиціонера від в наступних президентських виборах, які наразі заплановані на 2028 рік.

AP

AP

За повідомленнями місцевих ЗМІ, Імамоглу допитала поліція протягом чотирьох годин у зв'язку зі звинуваченнями в корупції, під час яких він заперечував усі звинувачення. Очікується, що ввечері в суботу його доставлять для допиту в прокуратуру.

У п'ятницю влада Анкари та Ізміра оголосила про п'ятиденну заборону на проведення демонстрацій, після того, як аналогічний захід було запроваджено раніше в Стамбулі. У п'ятницю влада оголосила про перекриття доріг у Стамбулі і закрила зупинки метро біля університету в Анкарі.

Озгюр Озель, представник опозиційної Республіканської народної партії, закликав людей збиратися і проводити демонстрації.

"Я запрошую десятки тисяч, сотні тисяч і мільйони людей на мирні демонстрації, висловити нашу демократичну реакцію і скористатися нашими конституційними правами", – сказав він.

Опозиційна партія також закликала громадян узяти участь у символічних виборах у неділю – через імпровізовані скриньки для голосування, що будуть встановлені по всій Туреччині, – щоб продемонструвати солідарність з Імамоглу.

Імамоглу був затриманий у зв'язку з корупційними звинуваченнями. Перед затриманням Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, що завадить йому брати участь у президентських виборах.

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