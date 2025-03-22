Італія заборонила гендерно-нейтральні символи при письмі у школах

Міністерство освіти Італії дало вказівку школам заборонити використання гендерно-нейтральних символів, оскільки вони є "незрозумілими і порушують правила італійської граматики".

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

В італійському міністерстві заявили, що "використання невідповідних графічних знаків, таких як зірочка (*) і шва (ə), суперечить мовним нормам і ризикує поставити під загрозу ясність і одноманітність інституційної комунікації".

Як пише агентство, вступивши на посаду в 2022 році, прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні викликала суперечки, коли заявила, що хоче, щоб перед її офіційним титулом прем'єр-міністерки "presidente del consiglio" стояв артикль чоловічого роду "il", а не жіночого "la".

В італійській мові іменники та прикметники мають форму жіночого або чоловічого роду, тоді як у множині іменників обох статей перевага надається формі чоловічого роду.

Агентство зазначило, що дехто вбачає в цьому вираз чоловічого домінування і підтримує запровадження гендерно нейтральних закінчень іменників, таких як зірочки або "шва".

Академія делла Круска, установа, яка виступає охоронцем італійської мови, в минулому пропонувала уникати новизни гендерно-нейтральних символів в офіційних документах.

Цей крок, як пише агентство, ризикує загострити напруженість у відносинах між правим урядом, який позиціонує себе як захисника традиційних цінностей, та захисниками прав ЛГБТ+ і жінок.

Зазначимо, 17 березня керівна партія Угорщини "Фідес" подала до парламенту законопроєкт, який забороняє проведення прайду ЛГБТК+ спільнот і накладає штрафи на організаторів та учасників заходу.

Вже наступного дня в Угорщині прийняли закон 136 голосами проти 27.

У Будапешті відбулися масові протести проти обмеження права на зібрання та заборони прайду ЛГБТК+ спільнот.