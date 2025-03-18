У Будапешті масовий протест проти закону про заборону ЛГБТ-прайду

У Будапешті тривають масові протести проти обмеження права на зібрання та заборони прайду ЛГБТК+ спільнот.

Про це пише Telex, передає "Європейська правда".

Як зазначається, демонстранти зібралися на площі Кошута, висловлюючи невдоволення рішеннями влади, що порушують фундаментальні права громадян.

Лідер парламентської групи "Імпульс" Давід Бедьо, виступаючи перед натовпом, заявив, що уряд "дуже маленькими кроками забирає нашу свободу".

До 17:00 площа була заповнена людьми, а після виступу політика протестувальники рушили у бік мосту Маргіт.

За повідомленнями з місця подій, учасники акції скандували гасла "Орбан геть", "Фашистський диктатор" і "Фундаментальне право на зібрання".

Деякі з них принесли димові свічки, а їхній рух був заблокований поліцією на підході до площі Яноша Марі. Правоохоронці вишикувалися у шеренгу та відмовилися пропускати демонстрантів на міст.

Протестувальники обіцяють продовжити боротьбу та вийти на вулиці знову, вимагаючи від уряду скасування обмежень на свободу зібрань і підтримки прав ЛГБТК+ спільноти.

17 березня керівна партія Угорщини "Фідес" подала до парламенту законопроєкт, який забороняє проведення прайду ЛГБТК+ спільнот і накладає штрафи на організаторів та учасників заходу.

Вже наступного дня в Угорщині прийняли закон 136 голосами проти 27.

Нагадаємо, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у 2021 році заборонив "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, попри різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.

Венеційська комісія дійшла висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.