В Угорщині прийняли закон про заборону ЛГБТ-прайду

В Угорщині прийняли закон, який забороняє проведення ЛГБТ-прайдів та дозволяє владі використовувати програмне забезпечення для розпізнавання облич для ідентифікації учасників.

Про це пише агентство AP, передає "Європейська правда".

У вівторок, 18 березня, угорські законодавці прийняли закон, який забороняє проведення прайдів. Закон був прийнятий 136 голосами проти 27.

Закон, підтриманий керівною партією Угорщини "Фідес", був проштовхнутий через парламент за прискореною процедурою після того, як був поданий лише днем раніше.

Як пише агентство, він вносить поправки до угорського закону про зібрання, щоб зробити правопорушенням проведення або відвідування заходів, які порушують угорське законодавство про "захист дітей", яке забороняє "зображення або пропаганду" гомосексуалізму серед неповнолітніх до 18 років.

Відтак, як свідчить текст закону, відвідування забороненого заходу тягне за собою штрафи до 200 тисяч угорських форинтів ($546), які держава має спрямувати на "захист дітей".

Влада може використовувати інструменти розпізнавання облич для ідентифікації осіб, які відвідують заборонені заходи.

Зазначається, що під час голосування в парламенті Угорщини в Будапешті опозиційні депутати запалили димові шашки в залі засідань, наповнивши його густими шлейфами різнокольорового диму.

Нагадаємо, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у 2021 році заборонив "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, попри різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.

Венеційська комісія дійшла висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.