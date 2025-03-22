Рубіо накинувся на CNN, назвавши їхній матеріал плітками

Державний секретар Марко Рубіо розкритикував матеріал мовника CNN про те, що він "розчарований" роллю, яку спеціальний представник американського президента Стів Віткофф відіграє в адміністрації.

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

Рубіо заявив, що CNN – це "антитрампівський таблоїд пліток, який використовує малодостовірні історії, щоб генерувати кліки і намагається створити проблеми".

"Віткофф – один з тих, з ким я працюю НАЙБЛИЖЧЕ в нашій команді. Ці люди жалюгідні", – заявив він.

У матеріалі CNN йдеться про те, що Рубіо "лобіював" посаду держсекретаря після того, як його не обрали віцепрезидентом Трампа.

"Чого Рубіо не врахував, так це того, що він ризикує бути затьмареним на посаді держсекретаря одним з найближчих друзів Трампа, девелопером і мільярдером Стівом Віткоффом", – йдеться в повідомленні CNN.

Мовник із посиланням на людей, знайомих з Державним департаментом, написав, що це поставило під сумнів вплив Рубіо на Трампа.

"Я думаю, що він розчарований", – сказав мовнику сенатор, який досі підтримує зв'язок з Рубіо.

CNN у матеріалі зазначив, що хоча іноземні дипломати хвалили Рубіо за його активність, численні джерела, знайомі з Рубіо і його роботою, "кажуть, що він, схоже, відчуває себе не в своїй тарілці через те, як Білий дім мінімізував його роль".

"Це не те, чого він очікував. Віткофф з'явився як грім серед ясного неба. Трамп його любить", – доали співрозмовники.

Нагадаємо, 14 березня Віткофф був у Росії та мав зустріч із очільником Кремля Владіміром Путіним, де обговорював пропозицію США про 30-денне припинення вогню. Тоді у Кремлі заявили, що через Віткоффа були передані "додаткові сигнали" Трампу.

Після того, 18 березня, Трамп поспілкувався з очільником Кремля. Під час розмови вони обговорити припинення війни в Україні.

Вже наступного дня Віткофф заявив, що у неділю, 23 березня, у саудівському місті Джидда відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.