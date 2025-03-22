Рубио набросился на CNN, назвав их материал сплетнями

Государственный секретарь Марко Рубио раскритиковал материал вещателя CNN о том, что он "разочарован" ролью, которую специальный представитель американского президента Стив Уиткофф играет в администрации.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Рубио заявил, что CNN – это "антитрамповский таблоид сплетен, который использует малодостоверные истории, чтобы генерировать клики и пытается создать проблемы".

"Уиткофф – один из тех, с кем я работаю ближе всего в нашей команде. Эти люди жалкие", – заявил он.

В материале CNN говорится о том, что Рубио "лоббировал" должность госсекретаря после того, как его не избрали вице-президентом Трампа.

"Чего Рубио не учел, так это того, что он рискует быть затмевающим на посту госсекретаря одним из ближайших друзей Трампа, девелопером и миллиардером Стивом Уиткоффом", – говорится в сообщении CNN.

Вещатель со ссылкой на людей, знакомых с Государственным департаментом, написал, что это поставило под сомнение влияние Рубио на Трампа.

"Я думаю, что он разочарован", – сказал вещателю сенатор, который до сих пор поддерживает связь с Рубио.

CNN в материале отметил, что хотя иностранные дипломаты хвалили Рубио за его активность, многочисленные источники, знакомые с Рубио и его работой, "говорят, что он, похоже, чувствует себя не в своей тарелке из-за того, как Белый дом минимизировал его роль".

"Это не то, чего он ожидал. Уиткофф появился как гром среди ясного неба. Трамп его любит", – доали собеседники.

Напомним, 14 марта Уиткофф был в России и имел встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, где обсуждал предложение США о 30-дневном прекращении огня. Тогда в Кремле заявили, что через Виткоффа были переданы "дополнительные сигналы" Трампу.

После того, 18 марта, Трамп пообщался с главой Кремля. Во время разговора они обсудить прекращение войны в Украине.

Уже на следующий день Виткофф заявил, что в воскресенье, 23 марта, в саудовском городе Джидда состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.