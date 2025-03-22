СМИ узнали, как в США пытаются разработать "Золотой купол" по требованию Трампа

Американские военные в спешке пытаются разработать систему для перехвата ракет "Золотой купол" по требованию президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в публикации CNN, сообщает "Европейская правда".

Как рассказывают источники телеканала, в Белом доме заявили Пентагону, что не пожалеют средств на эту цель.

"Золотой купол" – это попытка администрации Трампа провести ребрендинг расплывчатых планов по созданию системы противоракетной обороны, подобной израильскому „Железному куполу".

Администрация Трампа приказала военным чиновникам обеспечить, чтобы будущее финансирование "Золотого купола" было отражено в новой бюджетной смете на 2026-2030 годы.

В то же время то, какой будет эта система, пока неопределенной, говорят источники. Есть только название.

"Сейчас "Золотой купол" – это только идея", – сказал источник, знакомый с внутренними дискуссиями по проекту.

Собеседник добавил, что, возможно, существуют технологии, которые, в случае расширения, могут быть применены к нему, но пока дискуссии являются чисто концептуальными.

Это делает прогнозирование будущих расходов почти невозможным, добавил источник, хотя строительство и обслуживание, вероятно, будет стоить миллиарды долларов.

Трамп неоднократно настаивал на том, что США нужна программа противоракетной обороны, подобная израильскому "Железному куполу".

Однако, как рассказывают собеседники телеканала, "Израиль крошечный", поэтому покрыть его радарами и комбинацией мобильных и стационарных систем перехвата "на 100% возможно".

"Как вы собираетесь сделать это в Соединенных Штатах? Вы не можете сделать это только на границах и побережье, потому что межконтинентальные баллистические ракеты могут снова войти в атмосферу над Канзасом", – сказал источник.

Тем не менее Трамп издал указ в течение первой недели своего пребывания в должности, в котором обязал министра обороны Пита Хегсета представить план разработки и внедрения щита противоракетной обороны следующего поколения до 28 марта.

И в начале этой недели высокопоставленный представитель Пентагона заверил, что работа уже ведется.

Пока остается непонятным, сколько денег Пентагон запросит на "Золотой купол" Трампа в своем бюджетном проекте, и как чиновники будут определять необходимый объем финансирования.

Американские производители вооружений уже начали борьбу за проект. В середине февраля Агентство противоракетной обороны США провело День промышленности, чтобы получить предложения от компаний, заинтересованных в помощи в планировании и создании "Золотого купола".

Компания Lockheed Martin создала для "Золотого купола" веб-сайт, на котором утверждалось, что крупнейший в мире оборонный подрядчик имеет "проверенные, испытанные миссиями возможности и послужной список интеграции, чтобы воплотить эти усилия в жизнь".

В декабре 2024 года сообщалось, что американская система противоракетной обороны THAAD впервые перехватила баллистическую ракету, запущенную по Израилю из Йемена.

Перед тем в польском Редзиково официально открыли базу противоракетной обороны США – это первый постоянный объект американских Вооруженных сил на польской территории.