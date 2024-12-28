ЗМІ: Американська система THAAD вперше перехопила балістичну ракету над Ізраїлем

Американська система протиракетної оборони THAAD вперше перехопила балістичну ракету, запущену по Ізраїлю з Ємену.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова ознайомленого співрозмовника, передає "Європейська правда".

Як розповів співрозмовник агентству, передова американська військова протиракетна система була використана в Ізраїлі для спроби перехоплення ракети вперше після того, як президент Джо Байден розмістив цю систему в Ізраїлі в жовтні.

Він зазначив, що система THAAD була використана для спроби перехоплення ракети з Ємену протягом останніх 24 годин, і аналіз визначить її успішність.

Реклама:

У соцмережах шириться відео, яке опублікував ізраїльський військовий, на якому, ймовірно, зафіксовано участь американської системи THAAD у перехоплені балістичної ракети.

"Я чекав на це 18 років", – каже один із військових на відео.

מערכת ה– THAAD האמריקנית לקחה חלק ביירוט הטיל הבליסטי ששוגר אמש מתימן. אפשר לשמוע את אחד החיילים האמריקניים מתרגש "18 שנים חיכיתי לזה" pic.twitter.com/s4VoMfMhaF – איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) December 27, 2024

Зазначимо, THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – це мобільний наземний протиракетний комплекс для перехоплення ракет середньої дальності на висотах за межами атмосфери.

Комплекс розробляє компанія Lockheed Martin. Ця система використовує концепцію "кінетичного перехоплення", під час якої ціль знищують завдяки енергії зіткнення з апаратним блоком, що підвищує його ефективність.

Фото: Вікіпедія

Як інформували, у жовтні американські військові доставили свою передову протиракетну систему THAAD до Ізраїлю.

На початку листопада очільник Пентагону Ллойд Остін розпорядився відправити на Близький Схід додаткові есмінці для протиракетної оборони, ескадрильї винищувачів і літаки-заправники, а також кілька стратегічних бомбардувальників B-52 ВПС США.