У Туреччині затримали 10 журналістів на тлі протестів

Турецька поліція в понеділок, 24 березня, вранці затримала 10 журналістів.

Про це пише агентство Politico, передає "Європейська правда".

Як розповіло видання, серед затриманих 10 журналістів – фотограф французького агентства Agence France-Presse.

Нові затримання відбулися на тлі арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу, який спровокував масові демонстрації у різних містах країни.

За даними Асоціації з вивчення ЗМІ та права, яка надає юридичну підтримку журналістам у Туреччині, журналісти були заарештовані через їхнє висвітлення протестів у Стамбулі та інших містах проти ув'язнення Імамоглу.

"Наразі ми вважаємо за краще не робити ніяких подальших коментарів", – заявили в AFP в коментарі Politico.

Як інформували, влада Туреччини повідомила про затримання з 19 по 23 березня 1133 учасників протестів.

Нагадаємо, 23 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді арешту щодо Імамоглу у зв’язку зі звинуваченнями у корупції. Адвокати планують подавати апеляцію.

Водночас суд відхилив клопотання про арешт Імамоглу за звинуваченнями у підтримці "Робітничої партії Курдистану".

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