В Турции задержали 10 журналистов на фоне протестов

Турецкая полиция в понедельник, 24 марта, утром задержала 10 журналистов.

Об этом пишет агентство Politico, передает "Европейская правда".

Как рассказало издание, среди задержанных 10 журналистов – фотограф французского агентства Agence France-Presse.

Новые задержания произошли на фоне ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который спровоцировал массовые демонстрации в разных городах страны.

По данным Ассоциации по изучению СМИ и права, которая оказывает юридическую поддержку журналистам в Турции, журналисты были арестованы из-за их освещения протестов в Стамбуле и других городах против заключения Имамоглу.

"Сейчас мы предпочитаем не делать никаких дальнейших комментариев", – заявили в AFP в комментарии Politico.

Как информировали, власти Турции сообщили о задержании с 19 по 23 марта 1133 участников протестов.

Напомним, 23 марта суд принял решение о мере пресечения в виде ареста в отношении Имамоглу в связи с обвинениями в коррупции. Адвокаты планируют подавать апелляцию.

В то же время суд отклонил ходатайство об аресте Имамоглу по обвинению в поддержке "Рабочей партии Курдистана".

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