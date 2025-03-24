Зеленський зізнався, що не знає, де пояс Усика, який він привіз Трампу

Президент Володимир Зеленський зізнався, що не знає, що трапилося з чемпіонським поясом Усика, який він привіз до Білого дому й хотів подарувати Дональду Трампу на зустрічі 28 лютого, що переросла у скандал.

Про це Зеленський розповів Time, пише "Європейська правда".

У відповідь на запитання, що сталось з чемпіонським поясом видатного українського боксера, який фігурував на кадрах скандальної зустрічі президентів України та США, Зеленський відповів, що "не знає". "Можливо, він все ще лежить там", – відзначив глава держави.

У метушні, що виникла після суперечки Зеленського з керівництвом США, він залишив пояс на тумбочці біля дивана.

Між тим, підкреслює видання, що пізніше того ж дня, співробітник Білого дому знайшов пояс і відніс його до приватної їдальні Трампа, де він тепер лежить разом з іншими сувенірами – "на згадку про невдалу дипломатію", зауважує Time.

Нагадаємо, український президент достроково залишив Білий дім у п’ятницю, 28 лютого, після сварки з Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Зеленський "не готовий до миру".

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