Зеленский признался, что не знает, где пояс Усика, который он привез Трампу

Президент Владимир Зеленский признался, что не знает, что случилось с чемпионским поясом Усика, который он привез в Белый дом и хотел подарить Дональду Трампу на встрече 28 февраля, переросшей в скандал.

Об этом Зеленский рассказал Time, пишет "Европейская правда".

В ответ на вопрос, что случилось с чемпионским поясом выдающегося украинского боксера, который фигурировал на кадрах скандальной встречи президентов Украины и США, Зеленский ответил, что "не знает". "Возможно, он все еще лежит там", – отметил глава государства.

В суматохе, возникшей после спора Зеленского с руководством США, он оставил пояс на тумбочке возле дивана.

Между тем, подчеркивает издание, что позже в тот же день, сотрудник Белого дома нашел пояс и отнес его в частную столовую Трампа, где он теперь лежит вместе с другими сувенирами – "в память о неудачной дипломатии", замечает Time.

Напомним, украинский президент досрочно покинул Белый дом в пятницу, 28 февраля, после ссоры с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенными Штатами и что Зеленский "не готов к миру".

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