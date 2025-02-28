Зеленський привіз Трампу чемпіонський пояс Усика
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Новини — П'ятниця, 28 лютого 2025, 19:12 —
Новини — П'ятниця, 28 лютого 2025, 19:12 —
Президент Володимир Зеленський привіз Дональду Трампу чемпіонський пояс українського боксера Олександра Усика.
Про це повідомляє "Європейська правда".
На трансляції з зустрічі Трампа й Зеленського в Білому домі показали пояс Усика.
Раніше ЗМІ повідомляли, що український президент пообіцяв привезти чемпіонський пояс Усика Трампу.
Також Зеленський показав Дональду Трампу на зустрічі у Білому домі фото українських полонених, які були у російському полоні.
Нагадаємо, президент України прибув у п’ятницю до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
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