Зеленський привіз Трампу чемпіонський пояс Усика

Президент Володимир Зеленський привіз Дональду Трампу чемпіонський пояс українського боксера Олександра Усика.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На трансляції з зустрічі Трампа й Зеленського в Білому домі показали пояс Усика.

Раніше ЗМІ повідомляли, що український президент пообіцяв привезти чемпіонський пояс Усика Трампу.

Також Зеленський показав Дональду Трампу на зустрічі у Білому домі фото українських полонених, які були у російському полоні.

Нагадаємо, президент України прибув у п’ятницю до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.