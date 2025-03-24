Лондон говорит, что продолжает информировать Вашингтон о переговорах "коалиции решительных"

В правительстве Великобритании заявили, что регулярно информируют США о встречах по военному планированию в контексте урегулирования российско-украинской войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель британского правительства, чьи слова приводит The Guardian.

Отвечая на вопрос, есть ли конкретный момент, когда планы "коалиции решительных" будут представлены Дональду Трампу, официальный представитель британского премьера сказал: "Эти разговоры происходят все время между США, Великобританией и другими союзниками.

Он добавил, что "это происходит одновременно с переговорами под руководством США в Эр-Рияде".

"Очевидно, мы будем тщательно информировать США о развитии событий по "коалиции решительных", так же как и они, очевидно, тщательно информируют нас о состоянии переговоров в Эр-Рияде", – прокомментировал спикер.

Ранее сообщалось, что премьер Британии Кир Стармер провел незапланированный телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом вечером 23 марта.

Так называемая "коалиция решительных", которая готовит основу для обеспечения будущего послевоенного урегулирования, встретилась в начале марта в Лондоне.

С тех пор состоялись несколько встреч коалиции в разных форматах. В частности, 15 марта в окрестностях Лондона встретились военные руководители, чтобы обсудить планы по введению в Украину международных сил.

По данным агентства Bloomberg, Франция и Великобритания ведут переговоры между 37 странами по формированию "коалиции решительных" для Украины в случае достижения мирного урегулирования.