Посли G7 привітали підписання закону про створення двох спеціалізованих адмінсудів

Посли країн Групи семи у Києві привітали підписання Володимиром Зеленським закону щодо створення двох спеціалізованих адмінсудів, назвавши це ключовим етапом судової реформи.

Про йдеться у повідомленні групи послів в соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Зеленський 24 березня підписав закон щодо створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

"Ми вітаємо підписання президентом Зеленським закону про створення спеціалізованих адміністративних судів першої та апеляційної інстанцій – ключового етапу судової реформи, відповідно до вимог МВФ та ЄС", – заявили посли G7.

Вони наголосили, що країни G7 готові підтримувати імплементацію цього закону.

Верховна Рада 26 лютого 234 голосами проголосувала в цілому за закон №12368-1 про створення Вищого адміністративного суду, що передбачає створення двох судів – Спеціалізованого окружного адміністративного суду і Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду до вищих спеціалізованих судів.

В ГО "Центр протидії корупції" зазначили, що формально парламент виконав вимоги ЄС та МВФ, "проте залишилось кілька норм, які дозволять владі просувати на посади ручних суддів та впливати на рішення апеляційної інстанції".

Посли G7 в Україні привітали прийняття Верховною Радою закону, який передбачає створення двох адміністративних судів.