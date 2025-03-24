Послы G7 приветствовали подписание закона о создании двух специализированных админсудов

Послы стран Группы семи в Киеве приветствовали подписание Владимиром Зеленским закона о создании двух специализированных админсудов, назвав это ключевым этапом судебной реформы.

Об этом говорится в сообщении группы послов в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Зеленский 24 марта подписал закон о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

"Мы приветствуем подписание президентом Зеленским закона о создании специализированных административных судов первой и апелляционной инстанций – ключевого этапа судебной реформы, в соответствии с требованиями МВФ и ЕС", – заявили послы G7.

Они подчеркнули, что страны G7 готовы поддерживать имплементацию этого закона.

Верховная Рада 26 февраля 234 голосами проголосовала в целом за закон №12368-1 о создании Высшего административного суда, предусматривающий создание двух судов – Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда в высшие специализированные суды.

В ОО "Центр противодействия коррупции" отметили, что формально парламент выполнил требования ЕС и МВФ, "однако осталось несколько норм, которые позволят власти продвигать на должности ручных судей и влиять на решения апелляционной инстанции".

Послы G7 в Украине приветствовали принятие Верховной Радой закона, который предусматривает создание двух административных судов.