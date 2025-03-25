В США нарастает скандал из-за чата чиновников Трампа в Signal

Ряд экс-чиновников в США, касающихся оборонно-безопасной сферы, называют абсолютно вопиющим обсуждение топ-чиновниками Трампа конфиденциальных деталей операции в чате в Signal.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материалах CNN.

Ряд бывших чиновников в сфере безопасности и обороны в комментариях относительно инцидента с чатом – о существовании и содержание которого стало известно из-за того, что туда случайно добавили журналиста – назвали это очень грубым нарушением правил конфиденциальных обсуждений, за которое должны были бы наступить серьезные последствия.

"После такого кто-то должен быть уволен", – прокомментировал экс-министр обороны и бывший директор ЦРУ Леон Панетта. Он отметил, что если бы в чате оказался не этот журналист, а кто-то менее ответственный, это могло бы закончиться сливом информации о запланированном ударе по хуситам, с последствиями для сил США на Ближнем Востоке.

Еще один анонимный собеседник сказал, что обсуждение таких деталей в мессенджере – грубое нарушение, потому что пересылать конфиденциальную информацию из закрытых систем в незащищенные запрещено. По его словам, это также означает, что глава Пентагона Хэгсет или кто-то из его сотрудников должен был сделать это вручную.

"Нельзя просто переслать тайное электронное письмо в незащищенную систему. Его нужно было бы либо распечатать, либо набирать вручную, глядя на два экрана", – пояснил он.

Бывший спецсоветник Пентагона Райан Гудмен назвал случай "большой халатностью", что в целом вписывается в определение уголовного правонарушения по ненадлежащему обращению с секретной информацией, в результате чего произошло ее раскрытие постороннему лицу.

Бывший высокопоставленный сотрудник разведки Бет Саннер отметил, что хотя Signal достаточно защищенный мессенджер, использование топ-чиновниками обычных смартфонов для обсуждения таких вопросов – большой риск.

"Это свидетельствует о полной нехватке понимания того, что такое секретная информация и что должно быть защищено. Вместо того, как спрашивать, как в чате оказался журналист, им следовало бы спросить самих себя о своей роли", – сказал он.

Публично инцидент осудили конгрессмены не только Демократической, но и Республиканской партии.

Собеседники Politico в Пентагоне заявили, что ситуация с чатом в Signal является "просто невероятной" и "в это невозможно поверить".

Инцидент очевидно станет центральной темой вопросов к директору разведки Тульсе Габбард и главе ЦРУ Джону Рэтклиффу, присутствующих в чате, когда они появятся на плановых слушаниях в комитете по разведке Сената во вторник и комитете по разведке Палаты представителей США в среду.

Напомним, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в материале в понедельник рассказал, как его случайно добавили к групповому чату в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.

Участники чата публиковали секретную информацию, в частности о вопросах национальной безопасности и оперативной разведке, которую по закону нельзя распространять за пределами защищенных правительственных систем связи.

Сам Трамп в понедельник заявил, что ему "ничего не известно " о материале The Atlantic и инциденте с Signal.