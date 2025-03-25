Шеф Пентагона отрицает утечку информации о военных планах через Signal

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что "никто не переписывался по военным планам" после того, как стало известно, что главный редактор The Atlantic получил доступ к чату группы Signal.

Об этом он сказал в комментарии Fox News в понедельник, 25 марта, пишет "Европейская правда".

В своих первых комментариях по этому инциденту Гегсет назвал редактора "лживым" и "дискредитированным так называемым журналистом", ссылаясь на предыдущие критические репортажи издания о Трампе.

"Никто не переписывался относительно военных планов, и это все, что я могу сказать по этому поводу", – заявил шеф Пентагона.

Напомним, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в материале в понедельник, 25 марта, рассказал, как его случайно добавили к групповому чату в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.

Участники чата публиковали секретную информацию, в частности о вопросах национальной безопасности и оперативной разведке, которую по закону нельзя распространять за пределами защищенных правительственных систем связи.

Сам Трамп заявил, что ему "ничего не известно " о материале The Atlantic и инциденте с Signal.

Ряд экс-чиновников в США, имеющих отношение к оборонно-безопасной сфере, называют абсолютно вопиющим обсуждение топ-чиновниками Трампа конфиденциальных деталей операции в чате в Signal.