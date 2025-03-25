Німеччина ввела санкції проти посадовців, які придушують протести в Грузії

Німеччина ввела додаткові санкції проти посадовців, які відповідальні за придушення протестів у Грузії.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ країни, пише "Європейська правда".

У МЗС країни заявили, що майже три місяці жителі Грузії протестують, виступаючи за майбутнє в Європейському Союзі і проти курсу керівництва країни.

"Вони продовжують зіштовхуватися із залякуванням, арештами і насильством. Сьогодні Німеччина ввела додаткові заборони на в'їзд у країну для низки посадових осіб, відповідальних за придушення протестів у Грузії", – повідомили у зовнішньополітичному відомстві Німеччини.

У грудні Британія і США оголосили санкції проти міністра внутрішніх справ Грузії та інших представників силових структур.

27 січня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу ухвалили рішення щодо припинення дії безвізового режиму для власників грузинських дипломатичних паспортів.

Словаччина та Угорщина виступили проти, проте це не вплинуло на результат, оскільки для ухвалення рішення потрібна лише кваліфікована більшість.

Призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії буде радше символічним, оскільки грузинські посадовці мають, окрім дипломатичних, і звичайні паспорти. А за ними безвіз діятиме і далі.