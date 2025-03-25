Германия ввела санкции против чиновников, которые подавляют протесты в Грузии

Германия ввела дополнительные санкции против должностных лиц, ответственных за подавление протестов в Грузии.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, пишет "Европейская правда".

В МИД страны заявили, что почти три месяца жители Грузии протестуют, выступая за будущее в Европейском Союзе и против курса руководства страны.

"Они продолжают сталкиваться с запугиванием, арестами и насилием. Сегодня Германия ввела дополнительные запреты на въезд в страну для ряда должностных лиц, ответственных за подавление протестов в Грузии", – сообщили во внешнеполитическом ведомстве Германии.

В декабре Британия и США объявили санкции против министра внутренних дел Грузии и других представителей силовых структур.

27 января министры иностранных дел стран Европейского Союза приняли решение о прекращении действия безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических паспортов.

Словакия и Венгрия выступили против, однако это не повлияло на результат, поскольку для принятия решения требуется лишь квалифицированное большинство.

Приостановление безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии будет скорее символическим, поскольку грузинские чиновники имеют, кроме дипломатических, и обычные паспорта. А по ним безвиз будет действовать и дальше.