Поліція Британії не виявила нічого підозрілого у пожежі, що знеструмила аеропорт Лондона

Британська поліція, яка розслідує пожежу на електричній підстанції в Хейсі, що паралізувала роботу аеропорту "Гітроу" минулої п'ятниці, не знайшла нічого підозрілого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Поліція підтвердила, що не знайшла "жодних доказів того, що інцидент був підозрілим за своєю природою".

Вона заявила, що "більше не розглядає це як потенційно кримінальну справу", підтримуючи інших партнерів у з'ясуванні причин пожежі.

"Якщо з'явиться будь-яка відповідна нова інформація або докази, вони будуть розглянуті і оцінені належним чином", – заявили правоохоронці.

У п’ятницю, 21 березня, лондонський аеропорт "Гітроу" повністю припинив роботу через масштабне відключення електроенергії, викликане пожежею на сусідній електропідстанції. Це вплинуло на понад 1300 авіарейсів.

Уряд Великої Британії розпорядився провести термінове розслідування відключення електроенергії, яке зачепило аеропорт "Гітроу" та прилеглі райони.