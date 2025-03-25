Полиция Британии не обнаружила ничего подозрительного в пожаре, обесточившем аэропорт Лондона

Британская полиция, которая расследует пожар на электрической подстанции в Хейсе, парализовавший работу аэропорта "Хитроу" в прошлую пятницу, не нашла ничего подозрительного.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Полиция подтвердила, что не нашла "никаких доказательств того, что инцидент был подозрительным по своей природе".

Она заявила, что "больше не рассматривает это как потенциально уголовное дело", поддерживая других партнеров в выяснении причин пожара.

"Если появится любая соответствующая новая информация или доказательства, они будут рассмотрены и оценены должным образом", – заявили правоохранители.

В пятницу, 21 марта, лондонский аэропорт "Хитроу" полностью прекратил работу из-за масштабного отключения электроэнергии, вызванного пожаром на соседней электроподстанции. Это повлияло на более 1300 авиарейсов.

Правительство Великобритании распорядилось провести срочное расследование отключения электроэнергии, которое затронуло аэропорт "Хитроу" и прилегающие районы.