У Британії закликали Путіна "без зволікань" погодитися на припинення вогню

На тлі перемовин в Ер-Ріяді між Україною, Росією та США щодо перемир'я в Чорному морі та відмови від ударів по енергетичних об'єктах, Велика Британія закликала Москву не зволікаючи погодитися на безумовне припинення вогню з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ країни.

У МЗС Британії заявили, що перебувають у "тісному контакті з США та Україною після завершення переговорів в Ер-Ріяді".

"Президент Зеленський вже показав, що Україна є стороною миру, запропонувавши повне, негайне і безумовне припинення вогню. Ми сподіваємося, що президент Путін погодиться на це без подальших зволікань", – заявили там.

Також у Британії подякували США за їхні зусилля та додали, що продовжують "тісно співпрацювати з міжнародними партнерами задля досягнення тривалого і міцного миру".

Нагадаємо, за даними російських пропагандистів, зустріч між Росією та США в Ер-Ріяді 24 березня тривала 12 годин з перервами.

У Кремлі говорили, що у центрі обговорень з американською делегацією в Саудівській Аравії – питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.

У вівторок, 25 березня, в Саудівській Аравії відбулася нова зустріч української та американської команд щодо перемир’я між Києвом і Москвою.

Відтак стало відомо, що делегація США за підсумками переговорів з українськими та російськими у Саудівській Аравії домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.

Американський президент Дональд Трамп припустив, що очільник Кремля може "зволікати" в питанні домовленостей щодо перемир'я з Україною.