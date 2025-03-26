Трамп вважає, що Путін може "зволікати" з мирною угодою щодо війни

Американський президент Дональд Трамп припустив, що очільник Кремля Владімір Путін може "зволікати" в питанні домовленостей щодо перемир'я з Україною.

Про це він сказав в інтерв'ю Newsmax відповідаючи на питання чи може Москва зволікати з домовленостями щодо припинення вогню, пише "Європейська правда".

Трамп вважає, що Росія "хоче покласти цьому край", однак висловив припущення щодо "затягування часу".

"Я думаю, що Росія хоче покласти цьому край, але, можливо, вони затягують час", – сказав він.

Американський президент визнав, що у бізнесі що використовував таку ж тактику, щоб виграти час.

"Я робив це протягом багатьох років. Ви знаєте, я не хочу підписувати контракт, я хочу як би залишитися в грі, але, можливо, я не хочу цього робити зовсім, я не впевнений", – пояснив він.

Водночас Трамп переконаний, що Україна та РФ хочуть завершення війни. За його словами, обидві сторони втрачають "в середньому 2500" солдатів щотижня.

"Вони не американці, але для мене це не має значення. Я просто хочу, щоб це припинилося", – додав Трамп.

Нагадаємо, за даними російських пропагандистів, зустріч між Росією та США в Ер-Ріяді 24 березня тривала 12 годин з перервами.

У Кремлі говорили, що у центрі обговорень з американською делегацією в Саудівській Аравії – питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.

У вівторок, 25 березня, в Саудівській Аравії відбулася нова зустріч української та американської команд щодо перемир’я між Києвом і Москвою.

Відтак стало відомо, що делегація США за підсумками переговорів з українськими та російськими у Саудівській Аравії домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.