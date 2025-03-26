В Британии призвали Путина "без промедлений" согласиться на прекращение огня

На фоне переговоров в Эр-Рияде между Украиной, Россией и США о перемирии в Черном море и отказа от ударов по энергетическим объектам, Великобритания призвала Москву без промедления согласиться на безусловное прекращение огня с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел страны.

В МИД Великобритании заявили, что находятся в "тесном контакте с США и Украиной после завершения переговоров в Эр-Рияде".

"Президент Зеленский уже показал, что Украина является стороной мира, предложив полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Мы надеемся, что президент Путин согласится на это без дальнейших проволочек", – заявили там.

Также в Британии поблагодарили США за их усилия и добавили, что продолжают "тесно сотрудничать с международными партнерами для достижения длительного и прочного мира".

Напомним, по данным российских пропагандистов, встреча между Россией и США в Эр-Рияде 24 марта продолжалась 12 часов с перерывами.

В Кремле говорили, что в центре обсуждений с американской делегацией в Саудовской Аравии – вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.

Во вторник, 25 марта, в Саудовской Аравии состоялась новая встреча украинской и американской команд по перемирию между Киевом и Москвой.

Поэтому стало известно, что делегация США по итогам переговоров с украинскими и российскими в Саудовской Аравии договорились работать над перемирием в Черном море и запретом ударов по энергетической инфраструктуре.

Американский президент Дональд Трамп предположил, что глава Кремля может "медлить " в вопросе договоренностей о перемирии с Украиной.