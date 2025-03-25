ЗМІ: В Ер-Ріяді завершилася нова зустріч делегацій України та США

У вівторок, 25 березня, в Саудівській Аравії триває нова зустріч української та американської команд щодо перемир’я між Києвом і Москвою.

Про це повідомляють низка ЗМІ, зокрема агентство AFP з посиланням на співрозмовника в українській делегації, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника в українській делегації, 25 березня українські та американські офіційні особи проводили черговий раунд переговорів у Ер-Ріяді.

"Ми все ще працюємо з американцями", – сказав він.

ОНОВЛЕНО О 12:12. Суспільне із посиланням на співрозмвоників, які знайомі з процесом, повідомили, що делегації США та України завершили другу зустріч у Саудівській Аравії – наступного дня після зустрічі між представниками США та Росії.

24 березня ЗМІ із посиланням на співрозмовників анонсували, що американська та українська делегації проведуть ще один раунд переговорів, після того, як США та Росія завершать свою зустріч у Саудівській Аравії.

Того ж дня російська та американська делегації завершили переговори, які тривали в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді та стосувались завершення російського вторгнення в Україну.

У Кремлі говорили, що у центрі обговорень з американською делегацією в Саудівській Аравії – питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.

До цього, 23 березня, в Ер-Ріяді провели обговорення американська та українська делегація.