Підтримка однієї з двох коаліційних партій Естонії побила новий мінімум

Підтримка партії "Естонія 200", однієї з двох в урядовій коаліції, побила новий мінімум і минулого тижня становила лише 1.4%.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це свідчать дані опитування від Norstat.

Опитування щодо підтримки політсил проводилося на замовлення ГО "Інститут соціальних досліджень" 25 лютого – 23 березня та охопило 4000 естонців з правом голосу.

Підтримка опозиційної партії "Вітчизна" (Isamaa) зросла до 31,7%, що є максимумом з початку 2019 року, відколи ця компанія проводить дослідження.

На другому місці опинилась популістська правоконсервативна EKRE з 17.7%.

"Партія реформ" чинного прем’єра Крістена Міхала має 16,8% підтримки. Водночас рейтинг їхнього єдиного коаліційного партнера, лібералів "Естонія 200", впав до рекордного мінімуму – 1,4%. Представником цієї політсили є зокрема очільник МЗС Маргус Тсахкна.

Опозиційна Центристська партія наростила підтримку до 15,4% респондентів, Соціально-демократична партія (яку нещодавно виключили з уряду) має підтримку 9,8% опитаних, що є для них мінімумом з вересня 2024 року.

Сукупна підтримка коаліційних політсил зараз складає 18,8%, тоді як сукупна підтримка всіх опозиційних партій – 74,6%.

Нагадаємо, у березні в Естонії відбулося переформатування уряду. На початку місяця соціал-демократи заявили, що партнери вирішили не продовжувати співпрацю з ними. Три партії були коаліційними партнерами вже майже два роки – після того, як домовились про уряд за підсумками виборів 2023 року.

24 березня "Партія реформ" і "Естонія 200" підписали нову коаліційну угоду.



За підсумками переформатувань в уряді змінились 5 міністрів, але ключові посади, важливі для України – міністрів закордонних справ і оборони – обіймають ті самі посадовці.