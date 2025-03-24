В Естонії після переформатування уряду змінили п’ятьох міністрів

Президент Естонії Алар Каріс призначив у понеділок на посаду п'ять нових членів уряду за поданням прем'єр-міністра Крістена Міхала.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

П'ять нових міністрів, які не входили до складу попереднього уряду, були призначені у зв'язку зі змінами в керівній коаліції, з якої Партія реформ і "Естонія 200" виключили соціал-демократів.

Від Партії реформ новачками в уряді стали міністр інфраструктури Кулдар Лейс, міністерка соціальних справ Кармен Йоллер і міністр енергетики та екології Андрес Сутт. Від партії "Естонія 200" – міністр внутрішніх справ Ігор Таро та міністр у справах регіонів і сільського господарства Хендрік Террас.

Перед призначенням нових міністрів президент Каріс поспілкувався з кожним із них, щоб дізнатися про їхні плани.

Нагадаємо, 10 березня естонські соціал-демократи заявили, що партнери вирішили не продовжувати співпрацю з ними.

Три партії були коаліційними партнерами вже майже два роки – після того, як домовились про уряд за підсумками виборів 2023 року. Прем’єркою перший час була лідерка реформістів Кая Каллас – до її висування на топпосаду у Єврокомісії, після чого керівництво партією та урядом перейшло до Крістена Міхала.

24 березня Партія реформ та "Естонія 200" підписали коаліційну угоду.