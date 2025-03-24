В Естонії підписали нову коаліційну угоду

В Естонії Партія реформ чинного прем’єра та "Естонія 200" підписали коаліційну угоду, що визначатиме формат їхньої співпраці після виключення з уряду соціал-демократів.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

24 березня лідер "реформістів" Крістен Міхал і лідерка "Естонії 200" Крістіна Каллас підписали коаліційну угоду, що визначатиме пріоритети у роботі оновленого уряду.

Документ передбачає, що в уряді з’явиться п’ять нових міністрів, а одну міністерську посаду ліквідовують.

Через переформатування уряду зміняться міністри з соціальних питань, енергетики і довкілля, інфраструктури, внутрішніх справ та регіонального розвитку і сільського господарства.

Пізніше у понеділок кандидатури обговорять з президентом Аларом Карісом, а у вівторок, як очікують, нові міністри складуть присягу під час засідання парламенту.

Нагадаємо, 10 березня естонські соціал-демократи заявили, що партнери вирішили не продовжувати співпрацю з ними.

Три партії були коаліційними партнерами вже майже два роки – після того, як домовились про уряд за підсумками виборів 2023 року. Прем’єркою перший час була лідерка реформістів Кая Каллас – до її висування на топпосаду у Єврокомісії, після чого керівництво партією та урядом перейшло до Крістена Міхала.