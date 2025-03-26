Поддержка одной из двух коалиционных партий Эстонии побила новый минимум

Поддержка партии "Эстония 200", одной из двух в правительственной коалиции, побила новый минимум и на прошлой неделе составила лишь 1.4%.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса от Norstat.

Опрос по поддержке политсил проводился по заказу ОО "Институт социальных исследований" 25 февраля – 23 марта и охватил 4000 эстонцев с правом голоса.

Поддержка оппозиционной партии "Отечество" (Isamaa) выросла до 31,7%, что является максимумом с начала 2019 года, с тех пор как эта компания проводит исследования.

На втором месте оказалась популистская правоконсервативная EKRE с 17.7%.

"Партия реформ" действующего премьера Кристена Михала имеет 16,8% поддержки. В то же время рейтинг их единственного коалиционного партнера, либералов "Эстония 200", упал до рекордного минимума – 1,4%. Представителем этой политсилы является в частности глава МИД Маргус Тсахкна.

Оппозиционная Центристская партия нарастила поддержку до 15,4% респондентов, Социально-демократическая партия (которую недавно исключили из правительства) имеет поддержку 9,8% опрошенных, что является для них минимумом с сентября 2024 года.

Совокупная поддержка коалиционных политсил сейчас составляет 18,8%, тогда как совокупная поддержка всех оппозиционных партий – 74,6%.

Напомним, в марте в Эстонии произошло переформатирование правительства. В начале месяца социал-демократы заявили, что партнеры решили не продолжать сотрудничество с ними. Три партии были коалиционными партнерами уже почти два года – после того, как договорились о правительстве по итогам выборов 2023 года.

24 марта "Партия реформ" и "Эстония 200" подписали новое коалиционное соглашение.

По итогам переформатирования в правительстве сменились 5 министров, но ключевые должности, важные для Украины – министров иностранных дел и обороны – занимают те же чиновники.