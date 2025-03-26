У Гагаузії зібрався протест через затримання одіозної керівниці автономії

У столиці автономного регіону Молдови Гагаузії зібралась невелика акція протесту проти затримання очільниці регіону Євгенії Гуцул.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

26 березня у центрі Комрату зібрався протест проти затримання Гуцул, яку взяли під варту напередодні в аеропорту Кишинева перед виїздом з країни. На відео з акції можна бачити близько сотні учасників, переважно людей старшого віку.

Newsmaker

Перед мітингувальниками виступили люди з оточення башкана, висловлюючи вимоги відпустити її, обіцяючи "взяти на поруки" і стверджуючи, що це "перший керівник за останні 30 років, який думає про народ".

Newsmaker

Нагадаємо, Євгенію Гуцул затримали ввечері 25 березня в аеропорту Кишинева через те, що її право виїзду за кордон обмежене.

Гуцул є фігуранткою кримінального провадження в Молдові, яке з квітня 2024 року розглядається в суді.

Її звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою партії "Шор" у 2019-2022 роках систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії.

Антикорупційна прокуратура Молдови також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії.

Євгенія Гуцул була обрана керівницею регіону у 2023 році від популістської партії олігарха-втікача Ілана Шора, який згодом створив блок партій "Перемога". Вона неодноразово їздила до Москви та зустрічалася у тому числі з очільником Кремля.

Проти Гуцул запровадили санкції в США та Європейському Союзі.