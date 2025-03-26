В Гагаузии собрался протест из-за задержания одиозной руководительницы автономии

В столице автономного региона Молдовы Гагаузии собралась небольшая акция протеста против задержания руководительницы региона Евгении Гуцул.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

26 марта в центре Комрата собрался протест против задержания Гуцул, которую взяли под стражу накануне в аэропорту Кишинева перед выездом из страны. На видео с акции можно видеть около сотни участников, преимущественно людей старшего возраста.

Newsmaker

Перед митингующими выступили люди из окружения башкана, высказывая требования отпустить ее, обещая взять на поруки и утверждая, что это "первый руководитель за последние 30 лет, который думает о народе".

Newsmaker

Напомним, Евгению Гуцул задержали вечером 25 марта в аэропорту Кишинева из-за того, что ее право выезда за границу ограничено.

Гуцул является фигуранткой уголовного производства в Молдове, которое с апреля 2024 года рассматривается в суде.

Ее обвиняют в том, что она, работая секретарем партии "Шор" в 2019-2022 годах систематически и ежедневно ввозила в Молдову из РФ деньги, которые использовали для финансирования политической деятельности партии.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы также обвиняет ее в координации деятельности некоторых офисов партии.

Евгения Гуцул была избрана руководителем региона в 2023 году от популистской партии беглого олигарха Илана Шора, который впоследствии создал блок партий "Победа". Она неоднократно ездила в Москву и встречалась в том числе с главой Кремля.

Против Гуцул ввели санкции в США и Европейском Союзе.